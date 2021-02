Governo: Di Stefano (M5s), ora avanti tutti insieme per il bene dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presto il Movimento 5 stelle “ultimerà la riforma interna” e inizierà a “smantellare alcune evidenti storture frutto di una crescita troppo rapida” del gruppo, ma ora è il momento di andare avanti "tutti insieme per il bene dell'Italia". Lo ha detto oggi il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, commentando il via libera degli iscritti alla piattaforma Rousseau al sostegno ad un esecutivo guidato da Mario Draghi. “Da giorni non dico una parola per rispetto di tutti voi che, giustamente, avete avuto bisogno di analizzare la situazione, capire, valutare pro e contro. Ora voglio solo dirvi che, qualsiasi strada abbiate valutato essere la migliore, adesso ne abbiamo una da seguire tutti insieme per il bene dell'Italia. Abbiamo centinaia di progetti nuovi e riforme da chiudere e definire. Non c'è tempo da perdere. A chi è profondamente deluso, a chi sta valutando strade alternative, dico una sola cosa: presto ultimeremo anche la riforma interna al M5S e inizieremo a smantellare alcune evidenti storture frutto di una crescita troppo rapida del nostro gruppo, facciamolo tutti insieme perché tutti vogliamo solo il bene del Movimento e quindi del Paese”, ha detto Di Stefano. (Res)