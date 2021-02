Germania: accoglienza bielorussi perseguitati limitata a 50 persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un finanziamento di 21 milioni di euro, il Piano d'azione per la società civile in Bielorussia intende anche promuovere “media indipendenti e programmi di borse di studio” nell'ex repubblica sovietica. È, inoltre, prevista “la documentazione e l'archiviazione delle violazioni dei diritti umani commesse” nel Paese. L'obiettivo è contribuire a “porre fine all'impunità degli autori” della repressione in Bielorussia e “consentire l'azione penale” in questo Stato o davanti a un tribunale internazionale. Alla creazione del centro di documentazione sulle violenze delle autorità di Minsk, la Germania sta collaborando con Francia, Paesi Bassi e Norvegia. Sulla questione sono in corso colloqui con l'opposizione bielorussa. (Geb)