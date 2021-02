Governo: Castaldo (M5s), grandissima partecipazione su Rousseau, ora restiamo uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo, ha accolto con favore la “grandissima partecipazione” degli iscritti alla piattaforma Rousseau che oggi hanno votato a sostegno dell’esecutivo guidato da Mario Draghi con il l 59,3 per cento delle preferenze, lanciando poi un appello a superare le divisioni all’interno del Movimento 5 stelle (M5s) e a rimanere uniti. "La democrazia partecipativa è il sale, è l’identità, è l’essenza stessa del nostro metodo di concepire la politica: la grandissima partecipazione di oggi lo conferma una volta di più”, ha scritto Castaldo su Facebook. “Il quadro di fronte a noi è estremamente complesso: ci sarà bisogno di tutta la nostra attenzione e determinazione per strappare ogni giorno, su ogni singolo provvedimento, ulteriori centimetri di percorso nel lungo cammino delle nostre battaglie. Mai come oggi il rispetto delle regole della nostra comunità e la nostra unità sono fondamentali, anzi imprescindibili: solo insieme possiamo incidere, solo insieme possiamo essere determinanti. Se c’è la volontà di confrontarsi, come in una famiglia, il modo di superare le divisioni, anche le più aspre, si trova sempre. Fomentarle o accettarle passivamente è una strada a senso unico che conduce sempre, immancabilmente, alla sconfitta”, ha aggiunto Castaldo. (Res)