Governo: Castelli (M5s) su voto Rousseau, "contenta che questa scelta sia passata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Laura Castelli, vice ministro dell'Economia e delle Finanze, si è detta "contenta" che la maggior parte dei partecipanti al voto di oggi sulla piattaforma Rousseau abbia sostenuto il quesito a favore dell’esecutivo guidato da Mario Draghi con il 59,3 per cento delle preferenze. "Sono contenta che questa scelta sia passata per Rousseau, sono contenta che la maggioranza, come me, consideri importante metterci la faccia e continuare a difendere e rilanciare le tante cose fatte in questi anni. Dimostrando serietà e responsabilità istituzionale, abbiamo fatto, con consapevolezza, una scelta chiara: quella di un'Italia forte, all'interno di un'Europa ancora più forte. Abbiamo scelto di incidere, non di voltarci dall'altra parte", ha detto Castelli in un comunicato. (Res)