Venezuela: covid, pronto accordo per arrivo vaccini tramite meccanismo Covax (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia è stata sin qui rilanciata da esponenti dell'opposizione, che nei giorni scorsi erano stati indicati come partecipanti al negoziato. "Grazie all'Ops all'Unicef e agli altri attori per averci ulteriormente avvicinato al vaccino contro la Covid-19", ha scritto il leader oppositore Juan Guaido, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Nei giorni scorsi lo stesso Guaidò aveva detto di aver predisposto uno "schema di implementazione" utile a reperire i fondi per sbloccare l'impasse, rimandando alla possibilità di usare risorse controllate dal Dipartimento del Tesoro Usa. (segue) (Vec)