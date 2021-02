Balcani: Kosovo, grazie al sostegno della Nato aperte nuove rotte aeree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie aeree civili possono da oggi utilizzare nuove rotte a sud-ovest nello spazio aereo inferiore del Kosovo. Secondo quanto riferisce la Nato tramite una nota, si tratta di uno sviluppo importante nel processo per la normalizzazione della situazione riguardo lo spazio aereo inferiore del Kosovo, reso possibile anche grazie al processo guidato dall'Alleanza atlantica per la normalizzazione dell'aviazione civile nei Balcani. L'apertura di questa nuova rotta aerea migliorerà in maniera significativa il traffico degli aerei civili da e per l'aeroporto della capitale kosovara Pristina, con molteplici benefici sia riguardo la rapidità dei viaggi che i consumi di carburante e la riduzione dell'inquinamento. (segue) (Beb)