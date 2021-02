Balcani: Kosovo, grazie al sostegno della Nato aperte nuove rotte aeree (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato persegue gli sforzi di normalizzazione nell'uso dello spazio aereo del Kosovo sin dal 1999, guidando gli incontri con i rappresentanti dei Paesi alleati, le autorità di controllo dello spazio aereo nazionali e le organizzazioni internazionali. Nel 2014 c'è stata la riapertura dello spazio aereo superiore del Kosovo, grazie al contributo offerto dall'Ungheria ed al ruolo dell'ente Hungarocontrol che si è assunto la responsabilità di controllare i voli sopra i 21 mila piedi. Negli ultimi anni la Nato ha favorito la formalizzazione di un accordo quadro tra il la missione Kfor e l'Islanda. Alla luce di ciò, l'Agenzia per la sicurezza dei trasporti dell'Islanda (Icetra) sta agendo con funzioni di controllo a sostegno del comandante della Kfor, che mantiene l'autorità primaria per l'uso dello spazio aereo sopra il Kosovo. In particolare questo ente ha il ruolo di controllo di tutte le soluzioni tecniche che permettono l'istituzione di nuove rotte dirette nello spazio aereo tra Pristina e altre città. Grazie al sostegno dell'autorità islandese sono stati siglati alcuni accordi tecnici tra l'ente di controllo dell'aviazione albanese (Albcontrol) e l'autorità competente in materia di Pristina (Ashna) per l'istituzione di un nuove rotte dirette per la capitale kosovara attraverso l'Albania. Questo sviluppo permette di percorrere rotte più brevi alle compagnie aeree in arrivo dal nord, con benefici in termini di tempo, risparmio di carburante e minore inquinamento. (Beb)