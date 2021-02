Iraq: Fmi, elevato rischio di disordini sociali, tensioni geopolitiche e insicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 e un forte calo delle entrate petrolifere, spiega il rapporto del Fondo, hanno esacerbato le vulnerabilità economiche di lunga data dell'Iraq. Il Prodotto interno lordo (Pil) reale si è contratto di circa l'11 per cento nel 2020, riflettendo un rallentamento dell'attività non petrolifera e tagli alla produzione di petrolio a seguito delle decisioni Opec+. Ampi disavanzi fiscali e delle partite correnti esterne, rispettivamente del 20 e del 16 per cento del Pil, hanno limitato la capacità del governo di organizzare una risposta fiscale efficace alla crisi. Per aiutare a salvaguardare le riserve valutarie e ridurre lo squilibrio esterno, la Banca centrale dell'Iraq ha annunciato una svalutazione del tasso di cambio. Parallelamente, il progetto di bilancio 2021, presentato al Parlamento, mira a ridurre il deficit fiscale attraverso misure per contenere l'espansione insostenibile dei salari e delle pensioni governative e per aumentare le entrate non petrolifere, incrementando in modo significativo l'assistenza mirata per proteggere i più vulnerabili. Le autorità hanno anche accantonato considerevoli risorse a sostegno degli sforzi per ridurre al minimo la perdita di vite umane per Covid-19, anche attraverso l'acquisizione e la distribuzione di un vaccino. (segue) (Irb)