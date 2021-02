Iraq: Fmi, elevato rischio di disordini sociali, tensioni geopolitiche e insicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’Fmi, l'economia irachena dovrebbe riprendersi gradualmente e gli squilibri si ridurranno, sebbene le prospettive rimangano difficili. Il Pil reale dovrebbe tornare al livello precedente alla pandemia entro il 2024. I disavanzi di bilancio e delle partite correnti esterne dovrebbero diminuire nel medio termine. Il debito pubblico dovrebbe raggiungere il picco nel 2023 e diminuire gradualmente in seguito. Questa prospettiva, spiega il Comitato esecutivo del Fondo, dipende da una forte attuazione delle riforme ed è soggetta a significativi rischi al ribasso. I vincoli politici in vista delle elezioni parlamentari, i nuovi attacchi di disordini sociali o i rischi per la sicurezza potrebbero minare gli sforzi di riforma, mettendo a rischio la stabilità macroeconomica del Paese. Inoltre, i rischi legati alla pandemia e le incertezze del mercato petrolifero potrebbero complicare ulteriormente la situazione economica dell’Iraq. (Irb)