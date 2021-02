Governo: intellettuali a Draghi, cinque priorità per vero europeismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un documento indirizzato all'esecutivo che sta per formarsi, primo firmatario Alessandro Bianchi, già ministro dei Trasporti del Governo Prodi II, viene tracciata una strada per quello che viene considerato il vero europeismo. La via indicata dal documento, firmato oltre che da Bianchi, da Pier Virgilio Dastoli, Anna Falcone, Emilio Gabaglio, Carmen Lasorella, Alberto Maritati, Walter Nocito, Domenico Rizzuti, Tonino Perna, Silvia Prodi, Raffaella Rinaldis e Nadia Urbinati, passa per cinque priorità. Lo rende noto un comunicato. I cinque punti sono: il superamento del voto all'unanimità nel Consiglio Ue; l'attribuzione all'Unione Europea di competenze politiche in merito alle responsabilità condivise, oggi lasciate in gran parte invece alle prerogative nazionali (salute, migrazioni); uno Ius soli europeo; una capacità fiscale dell'Unione Europea; il rispetto dello Stato di Diritto. A tale proposito, si sottolinea nel documento che "gli interessi nazionali possono essere salvaguardati solo partendo dalla convinzione che gli Stati europei sono più forti insieme nel quadro di una sovranità condivisa (da misurare sullo stato di diritto e su un intreccio più solido delle relazioni internazionali) piuttosto che separati dalla contrapposizione fra apparenti sovranità nazionali". Per i firmatari sta qui la differenza essenziale fra sovranisti e europeisti, che rende impraticabile in Italia una alleanza con la Lega, che a livello europeo appartiene al gruppo "Identità e Democrazia", cui aderiscono le componenti più conservatrici e antidemocratiche in Europa.(Com)