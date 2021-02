Vaccini: Fontana, impresa ciclopica, servono tutte le forze migliori della Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un’impresa ciclopica”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha definito la campagna di vaccinazione contro il Covid-19, portando il suo salute ai rappresentanti della Protezione civile Lombardia riuniti per una riunione di coordinamento con Guido Bertolaso e l’assessore Pietro Foroni. “Per poter vincere questa battaglia, noi dobbiamo fare in modo che partecipino tutte le forze migliori del nostro territorio. Collaborazione diffusa, perché vaccinare dieci milioni detta a parole sembra una cosa normale, ma è un’impresa ciclopica. Ci sarà bisogno di tanto, tantissimo lavoro, ma noi lombardi sul lavoro siamo campioni del mondo”, ha detto Fontana, ringraziando Guido Bertolaso per “il lavoro che ha fatto dall’ora dopo che l’assessore Moratti e io l’abbiamo chiamato. È stato fondamentale quando venne nel marzo scorso per realizzare l’ospedale della Fiera, che in questo periodo ha dimostrato la sua grandissima importanza e che ha dato delle risposte fondamentali per la salute dei nostri cittadini e adesso ci deve assistere in quest’altra grande operazione. Abbiamo davanti a noi una grande impresa di Protezione civile. C'è tanto, tantissimo lavoro da fare. Per fortuna siamo in Lombardia e quando c'è da lavorare ci si rimbocca le maniche”.(Rem)