Ue-Ucraina: Borrell, continuare su riforme contro corruzione e stato diritto

- L'Ucraina deve andare avanti sulle riforme. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il Consiglio Ue-Ucraina, nella conferenza stampa con il primo ministro Denys Shmyhal. Sulle riforme "molto è stato fatto, ma attendiamo che le riforme vadano avanti nonostante la pandemia soprattutto per rafforzare lo stato di diritto e la lotta alla corruzione", per assicurare istituzioni indipendenti e una forte agenda anti corruzione. "Bisogna ristabilire la fiducia delle persone nel sistema giudiziario ucraino", ha sottolineato. "Continuiamo a insistere per una indagine completa sulla frode di 6 anni fa che ha riguardato la PrivatBank", ha detto. (Beb)