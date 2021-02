Vaccini: assessore lombardo Foroni, ruolo Protezione civile sarà cruciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fare il punto sulla campagna di vaccinazioni organizzata da Regione Lombardia con il coordinamento di Guido Bertolaso, consulente speciale del presidente Fontana per l'emergenza Covid. Questo l'obiettivo dell'incontro con i responsabili delle 12 province lombarde, la Consulta provinciale del volontariato di Protezione civile, i sindaci dei Comuni capoluogo, la Croce rossa italiana e l'associazione nazionale alpini che si è svolto all'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia. L'incontro condotto dall'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni - fa sapere una nota della Regione - si è focalizzato in maniera particolare sui centri vaccinali diffusi nelle aree più popolate della Lombardia. Grande attenzione è stata data anche alla rete capillare dei medici della nostra regione. "All'interno di questa operazione, che sarà la più importante campagna vaccinale della storia - ha dichiarato Foroni - il ruolo della Protezione civile e dei suoi volontari sarà cruciale e indispensabile. Per tale motivo, in accordo con il presidente Fontana, l'assessore Moratti e il dottor Bertolaso, abbiamo voluto incontrare tutti i rappresentanti delle associazioni. Il nostro obiettivo è infatti delineare le linee di indirizzo della campagna e definire i contorni del ruolo del sistema regionale di Protezione civile". "Un incontro proficuo - ha concluso Foroni - che è servito per gettare le basi di un'impresa ciclopica, come l'ha definita il presidente Fontana. Proprio per questo necessiterà di tutte le migliori forze e sinergie che la Lombardia può mettere in campo". (Com)