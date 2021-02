Governo: via libera su Rousseau a esecutivo Draghi con il 59,3 per cento di sì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera da parte degli iscritti del Movimento cinque stelle alla piattaforma Rousseau al sostegno ad un esecutivo guidato da Mario Draghi. I sì sono stati 44.177, pari al 59,3 per cento, i no 30.360, pari al 40,7 per cento. E' quanto si legge sul blog delle Stelle. Hanno espresso la propria preferenza 74.537 iscritti su una base di 119.544 iscritti aventi diritto di voto. La consultazione, cominciata alle 10 di questa mattina, si era conclusa alle 18. (Rin)