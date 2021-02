Roma: Ziccaro (Ape), colonia felina Villa Lais minacciata, Raggi metta telecamere nei parchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una scritta con tanto di minaccia di morte è comparsa davanti a un negozio per animali a via Nocera Umbra. Luogo noto per ospitare le raccolte alimentari delle associazioni animaliste romane". Lo dichiara in una nota Andrea Ziccaro, portavoce di Alleanza popolare ecologista (Ape) di Roma. "Nel testo si legge: 'tutti animali che ci abitano devono morire'. Il riferimento è alla colonia felina gestita da 'gli a...MICI di Villa Lais' che in occasione della Festa nazionale del gatto avrebbero voluto donare un po' di felicità ai più sfortunati - spiega -. Ricordiamo che le colonie feline sono tutelate dall'articolo 2 della Legge 14 agosto 1991, n.281. E' vietato pertanto maltrattarli e spostarli dal loro 'habitat' - aggiunge Ziccaro -. Il fenomeno della riproduzione incontrollata va impedita attraverso la sterilizzazione. Troppe volte questo problema viene risolto con un macabro e inaccettabile fai-da-te. Chiediamo al sindaco Virginia Raggi, in quanto responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, di installare delle telecamere di sorveglianza nelle aree parchi che ospitano questi esseri indifesi. Non si deve permettere che il sacrifico e la dedizione degli attivisti venga reso vano dall'ignoranza chi disprezza la vita", conclude.(Com)