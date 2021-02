Vaccini: De Rosa (M5s Lombardia), Fontana chiede collaborazione, ma faticoso stare al passo con i suoi umori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non è mai troppo tardi per iniziare a collaborare e soprattutto per cominciare a lavorare seriamente. A maggior ragione se l’obiettivo riguarda la vaccinazione di tutti i cittadini lombardi. Certo è faticoso restare al passo con gli umori del presidente Fontana". Così il capogruppo del M5s in Regione Lombardia, Massimo De Rosa, risponde alla richiesta di collaborazione del presidente Attilio Fontana, in merito alla campagna di vaccinazione anti-Covid. "Prima il modello Bertolaso per la Lombardia doveva essere quello da esportare in tutta Italia. Anche in quelle regioni che, a differenza di Regione Lombardia, hanno già cominciato a vaccinare la popolazione over ottanta. Solo ieri Fontana polemizzava con il Comitato tecnico scientifico. Oggi si chiede aiuto e collaborazione. Siamo disorientati e perplessi, ma ribadiamo che se l’interesse è la salute collettiva il Movimento Cinque Stelle c’è. Nonostante sia fondato il timore che Fontana domani possa tornare a svegliarsi col piede sbagliato e ricominciare a lanciare strali verso i non meglio specificati odiatori della Lombardia, dei cinesi o dell’algoritmo”, conclude il capogruppo pentastellato. (Com)