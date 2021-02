Germania: Bundestag approva rinnovo missioni Unmiss e Sea Guardian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bundestag ha approvato il rinnovo della partecipazione della Forze armate tedesche (Bundeswehr) alle missioni internazionali Unmiss e Sea Guardian, dal primo aprile prossimo al 31 marzo 2022. Nella missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan, avviata nel 2011, la Bundewehr potrà schierare fino a effettivi. In corso dal 2016 nel Mediterraneo, l'operazione della Nato Sea Guardian ha come obiettivi la sorveglianza in mare, il contrasto al terrorismo e il potenziamento delle capacità dell'Alleanza atlantica nella regione. La Bundeswehr potrà dispiegare in questa operazione fino a 650 unità di personale. (Geb)