Ama: assessore Rifiuti Roma, fornita relazione a commissione Trasparenza, attacchi strumentali

- In merito alla situazione della raccolta delle utenze non domestiche, oggetto di una recente seduta della commissione Trasparenza, l'assessora ai Rifiuti e al risanamento ambientale Katia Ziantoni ricorda ai membri della commissione "di aver loro fornito una dettagliata relazione redatta da Ama spa. L'attenzione dell'assessorato è quindi massima e non vi è alcuna intenzione di 'disertare' gli appuntamenti sul tema". "Vorrei ricordare che dopo lo scandalo che ha coinvolto Roma Multiservizi relativamente ai mancati ritiri presso le utenze non domestiche, la società ha rifiutato la proroga proposta da Ama", spiega l'assessora Ziantoni. (segue) (Com)