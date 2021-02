Ama: assessore Rifiuti Roma, fornita relazione a commissione Trasparenza, attacchi strumentali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il servizio - continua la nota - è stato poi in parte internalizzato da Ama e tutti i lavoratori di Roma multiservizi sono stati subito tutelati, come dimostrano gli accordi sindacali siglati. Dei circa 200 operatori, infatti, 139 hanno scelto di restare all'interno di Roma Multiservizi ed i restanti 61 hanno fatto richiesta ad Ama, nell'ambito del primo piano assunzionale approvato. Nei prossimi giorni si svolgeranno le prove selettive". "Appare incredibile sentir parlare di Ama come una società nel 'baratro' - sottolinea l'assessore Ziantoni -. Il vero baratro, a mio parere, è l'atteggiamento delle opposizioni che ben si guardano dal riconoscere la gravità di quanto accaduto nell'ambito delle indagini che hanno coinvolto Roma Multiservizi. Va bene tutelare i diritti dei lavoratori, ma non dimentichiamo che a pagare i disservizi sono soprattutto i contribuenti. Tengo inoltre a precisare che, viste le continue sedute della Commissione Trasparenza dedicate a tematiche già ampiamente discusse nelle sedi appropriate, ivi compresa quella relativa al Piano di Risanamento Ama, segnaleremo questa anomalia agli organi competenti", conclude Ziantoni. (Com)