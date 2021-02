Lavoro: Castaldo (M5s), su diritto alla disconnessione necessario intervento europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio di avere condizioni "a macchia di leopardo" rende effettiva la necessità di un intervento del legislatore europeo sul tema del cosiddetto "diritto alla disconnessione". Lo ha scritto su LinkedIn il vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo, commentando un articolo dell’avvocato Lavinia Morrico dello Studio Legale Lavoro MMBA che sintetizza gli orientamenti in Italia di alcune aziende come Fastweb, Tim, Enel, Poste Italiane e Vodafone Italia che hanno cercato di colmare le lacune normative attraverso la contrattazione collettiva. L’articolo in questione spiega che nell’ordinamento italiano la disconnessione, ad oggi, non è stata qualificata espressamente come diritto e non sussiste alcuna norma che ne preveda la qualificazione giuridica. Ciononostante, il tema è comunque entrato nelle piattaforme sindacali e nelle negoziazioni collettive, le quali hanno e cercano indirettamente di disciplinare il diritto in esame. L’Eurocamera, da parte sua, ha recentemente esortato l’esecutivo comunitario ad adottate una nuova direttiva Ue, destinata a divenire centrale nell’attuale processo di transizione digitale, enunciando che il diritto alla disconnessione “è un diritto fondamentale” che costituisce una parte inseparabile dei nuovi modelli di lavoro della nuova era digitale. “Il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di emanare una direttiva con l'obiettivo di conciliare il diritto dei lavoratori a mantenere dignitose condizioni di vita ed il diritto dell’azienda a misurare l’orario di lavoro o la sua qualità. È però chiaro che il rischio di avere condizioni ‘a macchia di leopardo’ rende effettiva la necessità di un intervento del legislatore europeo”, ha scritto l'esponente del Movimento 5 stelle. (Res)