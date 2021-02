Cile-Bolivia: Federazione Croce Rossa lanci allarme su condizione migranti alla frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ifcr) ha lanciato un allarme sulle condizioni di vulnerabilità cui è esposto un gruppo di migranti, in gran parte venezuelani, che sono arrivati via terra nelle regioni settentrionali del Cile. Al 3 febbraio del 2021, riferisce l'Ifcr in una nota, oltre 1.500 migranti provenienti dalla Bolivia si sono radunati all'aria aperta nella piazza centrale di Colchane, località a 3.730 metri sul livello del mare. La federazione riferisce delle diverse cause di sofferenza patite dai migranti: disidratazione, ipotermia, polmonite, malnutrizione e diabete. "Usano queste strade irregolare, situate in condizioni climatiche e geografiche estreme, con temperature forti escursioni termiche tra la notte e il giorno", si legge nella nota. (segue) (Abu)