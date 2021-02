Cile-Bolivia: Federazione Croce Rossa lanci allarme su condizione migranti alla frontiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La stagione invernale nelle zone in altitudine, con forti piogge, grandinate, inondazioni e temperature più basse, inizia a febbraio. Cosa che potrebbe aumentare la vulnerabilità della popolazione migrante", avverte la Croce Rossa riportando della morte in casa di due persone, un venezuelano e un colombiano, per il freddo. La mancanza di ricoveri in una zona non preparata all'arrivo di anti migranti, diventa un problea. "La gente dorme all'aperto, nela piazza principale e in altri posti. Il che ha provocato ustioni solari durante il giorno e ipotermia la notte", prosegue la Ifcr che tra novembre 2020 e gennaio 2021 ha riportato un aumento del 530 per cento dei migranti nella zona desertica alla frontiera tra Bolivia e Cile. (segue) (Abu)