Cile-Bolivia: Federazione Croce Rossa lanci allarme su condizione migranti alla frontiera (3)

- Al tempo stesso la Croce rossa teme che le poche misure e la scarsa preparazione per gestire i flussi migratori possono provocare impennate nella difusione della Covid-19. "La gran parte dei migranti non hanno dispositivi di protezione personale o usano mascherine deteriorate. C'è un alto rischio di contagio tra i migrfanti e una scarsa capacità dei centri di salute locale di assistere la popolazione locale e quella in arrivo da fuori", prosegue il comunicato. Nel frattempo i migranti e i loro familiari hanno denunciato di aver subito violazioni ai diritti umani. In un'intervista rilasciata alla radio "Cooperatva de Chile", alcuni di loro hanno raccontato di aver firmato dei documenti senza essere informati sul contenuto, e che grazie a quelli sono stati espulsi dal territorio cileno. (Abu)