Libano: polemiche per presenza imam sciita a funerali Lokman Slim

- Si è svolto oggi nella periferia meridionale di Beirut il funerale dell’intellettuale libanese Lokman Slim, trovato ucciso all’interno di un’automobile il 4 febbraio scorso nel sud del Paese dei cedri. Alla cerimonia funebre hanno preso parte rappresentanti delle diverse comunità confessionali libanesi, in segno di cordoglio per l’omicidio di Slim, attivista sciita, fervente oppositore proprio del partito filo-iraniano Hezbollah. La cerimonia ha suscitato un ampio dibattito tra i sostenitori di Hezbollah e della Corrente patriottica libera, il partito fondato dal presidente Michel Aoun. Ali el Khalil, imam sciita che ha letto alcune pagine del Corano durante l’omelia, ha chiesto pubblicamente scusa, dopo essere stato attaccato sui social media. “Mi scuso davanti a tutti i miei fratelli e sorelle. Non avrei dovuto mettere in una posizione che desta sospetti. Il mio orientamento politico (a sostegno di Hezbollah) è noto”, ha detto. (Res)