Cile: istituto diritti umani ricorre contro espulsione "con l'inganno" di 23 migranti dal Venezuela (2)

- Il ricorso sostiene che solo "dopo che tutti hanno firmato è stata consegnata ai migranti una copia" e che solo "a quel punto hanno potuto riscontrare che si trattava di ordini di espulsione". Gli agenti in quel momento avrebbero quindi trattenuto loro anche i documenti e i passaporti. Successivamente queste persone avrebbero quindi appreso dalla stampa l'intenzione del governo di procedere all'espulsione dal paese verso un destino indeterminato, presumibilmente in Venezuela. Il contenuto della denuncia dell'Indh è stato confermato al portale "Cooperativa" da Luis Melendez, cittadino venezuelano che risiede in Cile da diversi anni e il cui fratello, che il 30 gennaio era arrivato a Colchane attraverso il confine boliviano, è stato deportato sul volo di mercoledì dopo aver trascorso diversi giorni al Colegio Centenario di Iquique. (segue) (Abu)