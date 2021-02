Cile: istituto diritti umani ricorre contro espulsione "con l'inganno" di 23 migranti dal Venezuela (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la testimonianza di Melendez, gli agenti "sono arrivati alle 2 del mattino, hanno svegliato tutti dicendo loro di mostrare i loro documenti e di firmare il documento ma senza spiegare nulla". "C'era un allegato che permetteva fare appello contro l'espulsione ma gli agenti non lo hanno mostrato", ha aggiunto. L'Indh ritiene che l'espulsione implica "un serio rischio per la ì vita, integrità o libertà" delle persone che hanno richiesto protezione, e che in questo modo si viola in modo illegale e flagrante il "principio di non restituzione previsto dalla legge n. 20.430 e da molteplici trattati internazionali sui diritti umani". D'altra parte, il ricorso afferma che i provvedimenti di espulsione per i 23 stranieri "non solo minacciano, arbitrariamente e illegalmente disturbano e limitano la libertà personale delle persone protette" ma violano anche il principio di innocenza e di processo equo e razionale, oltre al diritto al ricongiungimento familiare e altri diritti fondamentali". (segue) (Abu)