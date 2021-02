Cile: istituto diritti umani ricorre contro espulsione "con l'inganno" di 23 migranti dal Venezuela (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine della visita il ministro Delgado ha spiegato che il governo "sta considerando la possibilità di installare residenze sanitarie temporanee, alla periferia dei centri urbani, dove le persone che riescono ad entrare in Cile, dovranno fare la loro quarantena e da dove verranno eseguiti i processi di espulsione corrispondenti". Il ministro degli Esteri Allamand ha reso noto che il governo promuoverà una campagna di informazione internazionale per far conoscere le misure che il Cile adotterà nei confronti di coloro che entreranno senza permessi. "La campagna si concentrerà in particolare sul fatto che la misura principale per chi entra in modo irregolare sarà l'espulsione", ha detto il ministro. Riguardo la cooperazione con Perù e Bolivia per fronteggiare questa "ondata migratoria" che arriva dal Venezuela, Allamand ha detto di essere in contatto con le autorità competenti e di aver chiesto "controlli più severi nei paesi di transito dei venezuelani". (segue) (Abu)