Cile: istituto diritti umani ricorre contro espulsione "con l'inganno" di 23 migranti dal Venezuela (6)

- Delgado ha spiegato che la collocazione di militari per il controllo delle frontiere "fa parte di un processo, che non può concretizzarsi dall'oggi al domani". Il ministro ha tuttavia parlato di "cambiamenti concreti" citando "tecnologia congiunta, voli senza pilota, droni, apparecchiature di comunicazione, apparecchiature di sorveglianza con sensori notturni, capacità di monitoraggio su diversi chilometri". Il ministro della Difesa Prokurica ha spiegato per parte sua che "in questo momento inizia a volare il drone Hermes, che ha un'autonomia di 14 ore, in grado di rilevare le persone che tentano di entrare nel paese da molti chilometri di distanza". "Tutti gli strumenti delle forze armate sono a disposizione per supportare i compiti di controllo delle frontiere", ha aggiunto. (segue) (Abu)