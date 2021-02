Cile: istituto diritti umani ricorre contro espulsione "con l'inganno" di 23 migranti dal Venezuela (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione alla frontiera nord, denunciano le autorità locali, è critica oltre che dal punto di vista dell'ordine pubblico anche da quello igienico e sanitario. E' una "pentola a pressione", ha affermato il sindaco della cittadina situata nell'altopiano andino, Javier Garcia, intervistato dal quotidiano "La Tercera". Garcia parla in questo senso di "adulti, anziani, donne incinte e bambini che deambulano per la cittadina e accampati senza nessun tipo di assistenza". "La situazione dal punto di vista della salute pubblica è grave, c'è un serio rischio di espansione dei contagi da coronavirus", ha denunciato il sindaco di Colchane. Secondo stime delle autorità locali 3.600 migranti hanno attraversato la frontiera nord nel mese di gennaio, dieci volte di più rispetto all'anno passato. Solo nelle giornate dell'1 e 2 febbraio si è registrato l'arrivo di oltre 600 persone, ha dichiarato il primo cittadino, e due persone sono morte a causa del freddo: un anziano venezuelano e un adulto colombiano. Dal 2014, quasi 500 mila venezuelani si sono stabiliti in Cile per fuggire alla crisi politica ed economica in corso in Venezuela. (segue) (Abu)