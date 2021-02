Governo: Di Maio, da nostri iscritti grande maturità, M5s sceglie strada coraggio e partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La responsabilità è il prezzo della grandezza. Oggi i nostri iscritti hanno dimostrato ancora una volta grande maturità, lealtà verso le istituzioni e senso di appartenenza al Paese". Lo scrive su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in merito al via libera degli iscritti alla piattaforma Rousseau al sostegno ad un esecutivo guidato da Mario Draghi. "In uno dei momenti più drammatici della nostra storia recente", continua l'esponente dell'esecutivo, "il Movimento cinque stelle sceglie la strada del coraggio e della partecipazione, ma soprattutto sceglie la via europea, sceglie un insieme di valori e diritti di cui tutti noi beneficiamo ogni giorno e dietro ai quali, purtroppo non di rado, si nascondono egoismi e personalismi". Per Di Maio, "la fedeltà alla nazione, oggi, si è mostrata più forte della propaganda. Questo è il M5s. Questo è il Movimento che riconosco e in cui ho scelto di spendere tutto me stesso". (Rin)