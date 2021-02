Ambiente: riunito in Regione tavolo tecnico per Caffaro Brescia, escluse fonti esterne di contaminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi, in videoconferenza, la riunione del Tavolo tecnico permanente, convocato da Regione Lombardia, per fare il punto sul percorso da intraprendere in seguito al sequestro della Caffaro. Tra gli altri erano presenti l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo; il sindaco e l'assessore all'Ambiente del Comune di Brescia; rappresentanti di Arpa Lombardia e della Provincia di Brescia; il commissario Roberto Moreni, il ministero dell'Ambiente con la dirigente Luciana Distaso, nominata anche custode giudiziario dei beni sequestrati. Durante la riunione - fa sapere Regione Lombardia in una nota - è stata ribadita da parte di tutti gli enti coinvolti la necessità di garantire innanzitutto il mantenimento in funzione della barriera idraulica da parte della Caffaro. Il custode giudiziario si assicurerà che questo avvenga ed ha richiesto alla Caffaro Brescia di indicare chi sarà il referente di questa attività. Il commissario Moreni, per parte sua si è impegnato a velocizzare le procedure per la realizzazione dei necessari interventi tecnici per potenziare funzionalità ed efficacia della stessa barriera idraulica. Arpa Lombardia sta completando i rilievi per valutare l'estensione dell'inquinamento e interverrà con monitoraggi periodici. Ed ha escluso che ci siano fonti esterne di contaminazione e al momento non ha riscontrato valori anomali al di fuori del sito produttivo. (segue) (Com)