Ambiente: riunito in Regione tavolo tecnico per Caffaro Brescia, escluse fonti esterne di contaminazione (2)

- Il tavolo ha inoltre condiviso la necessità di messa in sicurezza dei rifiuti. A tal fine Arpa inoltrerà alla Caffaro Chimica, responsabile della contaminazione, la comunicazione di attivare misure urgenti di contenimento del serbatoio di cromo. Nel caso Caffaro Chimica non dia seguito, il Comune di Brescia dovrà sostituirsi per la messa in sicurezza. "Bisogna garantire anzitutto - commenta l'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo - il funzionamento della barriera idraulica senza interruzioni. Nello stesso tempo è importante capire quali siano le cause della contaminazione, in modo da poter mettere in campo tutti gli elementi disponibili per poterle contrastare". "È necessario - ha sottolineato quindi l'assessore - avviare le gare per la bonifica del Sito di interesse nazionale al più presto, con procedure rapide, per consentire gli interventi mirati. Non è possibile aggiungere nemmeno un giorno di ritardo, per dare avvio al Piano operativo della bonifica. Regione Lombardia continuerà il lavoro di monitoraggio e si è già impegnata a convocare il tavolo tecnico, in questa fase emergenziale, almeno ogni 2/3 settimane". (Com)