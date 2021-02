Governo: Di Maio, intelligenza collettiva ha prevalso sul singolo, ringrazio Beppe Grillo per contributo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ringraziare ogni singolo attivista e iscritto alla piattaforma Rousseau che ha espresso il proprio voto. L’intelligenza collettiva ha prevalso sul singolo e ha mostrato nuovamente la sua forza, una forza buona e adulta, che deve spronarci a fare meglio, ancora di più, per la nostra Italia". Lo sottolinea su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in merito al via libera degli iscritti alla piattaforma Rousseau al sostegno ad un esecutivo guidato da Mario Draghi. "La legalità, la giustizia, lo stop ai privilegi, la protezione dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile, l’acqua pubblica e molto altro - continua l'ex capo politico pentastellato -. Siamo ancora questo. Anzi, da oggi lo siamo con maggiore consapevolezza. Ringrazio anche Beppe Grillo per il grande contributo offerto in questa fase. Il pensiero è libero solo quando libere sono le persone. Viva il Movimento cinque stelle. Viva l’Italia". (Rin)