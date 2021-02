Roma: Ciaccheri (Municipio VIII), su ex mercati generali chiediamo a giunta Raggi tutela opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro municipio è al centro delle più importanti trasformazioni urbanistiche presenti nel cuore della città. Quella degli ex Mercati Generali è una operazione di recupero e rigenerazione che ormai si trova ferma al palo da anni". Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. "Abbiamo approvato prima in consiglio e poi in giunta degli atti con cui il municipio chiede con forza alla sindaca Raggi e agli assessori capitolini di attivare al più presto un 'Tavolo di lavoro' con tutti gli attori istituzionali coinvolti e con il concessionario dell'area, per veder concretizzate quelle opere pubbliche legate alla convenzione urbanistica utili al miglioramento delle condizioni di vivibilità dei quartieri Ostiense e Garbatella - spiega -. Un tavolo di lavoro partecipato, congiunto, che si concentri su come utilizzare gli spazi che verranno utilizzati dall'amministrazione capitolina all'interno degli ex Mercati e sulle azioni volte a valorizzare il territorio e le attività socio-economiche e culturali del Municipio Roma VIII. (segue) (Com)