Roma: Ciaccheri (Municipio VIII), su ex mercati generali chiediamo a giunta Raggi tutela opere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel progetto degli ex Mercati Generali, infatti, si prevede di realizzare un centro ricreativo anziani, uffici pubblici e privati, spazi per il tempo libero, la ristorazione, la cultura, le attività commerciali, le attività turistico-ricettive a vocazione studentesca e sale polifunzionali nonché la realizzazione di un percorso ciclabile nell’area circostante via Ostiense - aggiunge Ciaccheri -. Considerata l’importanza di un’operazione simile e visto il rallentamento dell’azione dell’iniziativa privata a seguito del blocco dei cantieri conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19, è necessario e non più rinviabile aprire scenari di uscita dal post coronavirus. Da quanto si apprende il dipartimento dei Lavori Pubblici sarebbe pronto e questa non può che essere una buona notizia a cui deve però deve seguire immediatamente l'apertura del tavolo con il municipio coinvolto. La realtà dei fatti è che quando finalmente ripartirà il cantiere e supereremo lo stallo che perdura da più di 4 anni si potrà concretizzare il progetto di sviluppo socio-economico dell'area. Non c'è più tempo da perdere, la rigenerazione di spazi pubblici inutilizzati passa da qui e ogni ritardo su questo sarà un ulteriore danno alle romane e ai romani", conclude Ciaccheri. (Com)