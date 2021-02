Governo: Fornaro (Leu), alleanza con M5s e Pd diventi asse portante nuovo esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, afferma: "L'alleanza M5s, Pd e Leu che ha sostenuto lealmente l'azione del governo Conte prosegua e diventi l'asse portante del nuovo esecutivo Draghi, raccogliendo fattivamente l'appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un'alleanza - continua il parlamentare in una nota - che deve ripartire unita in primo luogo dalle risposte da dare a cittadini e imprese rispetto all'emergenza sanitaria e alla crisi economica prodotta dal Covid-19 e all'utilizzo ottimale dei fondi europei del Recovery fund per realizzare la transizione ecologica, affrontare la rivoluzione digitale e combattere le diseguaglianze". (Com)