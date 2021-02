Grecia: ministero Finanze congela ministero delle finanze pagamento dei debiti per tutto il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze greco ha annunciato che intende congelare fino alla fine dell'anno tutti i debiti dei contribuenti che sono stati sospesi fino al 30 aprile 2021. Inoltre il dicastero intende raddoppiare il numero di rate nel rimborso dei debiti, a 48 tranche con un tasso di interesse del 2,5 per cento, dalle 24 tranche senza interessi - con la prima rata pagabile il 31 gennaio 2022. Lo ha confermato il ministro delle Finanze ellenico, Christos Staikouras, secondo quanto riferito in un comunicato. In particolare, il ministero delle Finanze ha anche sospeso la riscossione della tranche di febbraio del debito estero delle imprese e dei lavoratori il cui contratto è attualmente sospeso. Staikouras ha affermato che il governo è al fianco delle famiglie e delle imprese, pianificando e attuando misure destinate a limitare per quanto possibile l'impatto economico della crisi. (Gra)