Tunisia: misure anti-Covid prorogate di tre settimane fino al 7 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia ha prorogato di tre settimane, fino al 7 marzo, le misure restrittive anti-coronavirus attualmente in vigore. Lo ha annunciato oggi il ministro della Salute della Tunisia, Faouzi Mehdi, nel corso di una conferenza stampa per esaminare la situazione epidemica e le misure da adottare per contenere la pandemia di Covid-19. Le disposizioni in vigore dal 23 gennaio sono le seguenti: coprifuoco dalle 20:00 alle 5:00; mantenimento del divieto di viaggio tra regioni; continuazione del lavoro a distanza il più possibile; divieto di raduni e festività; continuazione dei protocolli sanitari per bar e ristoranti; per gli over 65, invito a evitare gli spazi pubblici; mantenimento di corsi in scuole e università con rigorosa applicazione dei protocolli sanitari. Alla domanda sul calo del numero di esami effettuati, il ministro della Salute ha assicurato che questo deriva, principalmente, dal calo delle richieste. Mehdi ha aggiunto che il ministero tiene conto del tasso di positività e non del numero, indicando al riguardo un leggero calo tuttavia insufficiente per giustificare un allentamento delle misure restrittive. In merito all’obbligo di isolamento per i viaggiatori in arrivo in Tunisia, Mehdi ha affermato che si tratta di una misura certamente vincolante, ma essenziale, che impedirà la diffusione di nuove varianti del virus, in particolare quella britannica. Per quanto riguarda la mancanza di comunicazione sul vaccino e l’assenza di una campagna di sensibilizzazione sull'importanza della vaccinazione, il ministro ha assicurato che ciò avverrà non appena verrà fissata la data ufficiale di arrivo del siero. (Tut)