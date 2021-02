Farnesina: Teheran, il quarto episodio di “Domus Eyes on Iran”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’11 febbraio 2021 la residenza dell’ambasciatore d’Italia a Teheran, Giuseppe Perrone, ha ospitato il lancio del quarto episodio della video-serie originale dedicata all’architettura e al design “Domus Eyes on Iran”, prodotta dall’ambasciata d’Italia a Teheran in collaborazione con la storica rivista milanese. Lo riferisce oggi il sito internet della Farnesina. All’evento ha preso parte un selezionato gruppo di architetti, imprenditori e giornalisti, ristretto in ottemperanza ai rigorosi protocolli anti-Covid19. L’episodio, il quarto dei dieci previsti, esamina l’originale commistione tra la storia e la modernità nell’architettura iraniana attraverso la reinterpretazione della finestra Orsi da parte degli architetti Keivani nell’innovativo design dell’edificio residenziale “Orsi Khaneh” (2015), nel quartiere Ghisha di Teheran. L’edificio è stato presentato in un articolo pubblicato da Domus del 2016. Il progetto prende il nome proprio dalla finestra Orsi, elemento tipico delle case tradizionali iraniane, e si caratterizza per un forte rapporto con il genius loci, espresso attraverso la rilettura degli elementi tradizionali dell’architettura iraniana, quali i colori, le luci e le piante. Il video-documentario analizza poi gli elementi del sole e del mitraismo insiti nella progettazione dell’appartamento “Mehr Khaneh” (pubblicato da Domus nel 2016) e la ricreazione del giardino verticale in “Pardis Khaneh” (2017). Quest’ultimo progetto, caratterizzato da una costante ricerca di spazi verdi nel contesto dell’incessante espansione dell’edilizia urbana, trova il parallelo più elevato con il “Bosco Verticale” degli architetti Stefano Boeri, Gianandrea Barreca e Giovanni La Varra, il cui primo esemplare è stato costruito a Milano tra il 2007 e il 2014. (segue) (Res)