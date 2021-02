Farnesina: Teheran, il quarto episodio di “Domus Eyes on Iran” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso lo studio di opere realizzate nel corso degli ultimi decenni, la serie “Domus Eyes on Iran” ha l’obiettivo di mettere in luce l’apporto degli architetti e designer iraniani e italiani allo sviluppo dell’architettura e del design moderno attraverso le opere più esemplari da essi realizzate nel corso degli anni in Iran. Il primo episodio della serie è stato dedicato alla “Villa per un fratello maggiore” di Alireza Taghaboni, illustrata da Domus nel 2017. Il secondo episodio ha fatto luce sul visionario progetto per la Biblioteca nazionale di Teheran progettato nel 1977 da Gaetano Pesce, anticipatore di tendenze architettoniche emerse nei decenni seguenti. Il terzo episodio è stato dedicato al rapporto dell’architettura iraniana con la natura, attraverso l’analisi degli appartamenti “Saba” degli architetti Sara Kalantary e Reza Sayadian. Tutti gli episodi sono visibili sulle piattaforme social dell’ambasciata d’Italia a Teheran (YouTube, Instagram, Twitter). (Res)