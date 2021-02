Milano: Ambiente, De Corato, dopo 5 anni di insuccessi Sala se ne lava le mani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, con le sue dichiarazioni sull'ambiente, come si suol dire, 'se n'è lavato le mani!'.In cinque anni, nonostante Area B, Area C, domeniche a piedi, piste e corsie ciclabili, monopattini elettrici, car, bici e moto-sharing, non è riuscito ad incidere sull'inquinamento atmosferico". Lo afferma il consigliere comunale e assessore regionale di Fratelli d'Italia a Milano, Riccardo De Corato, in merito alle dichiarazioni di Sala sull'ambiente. "Nel 2016 nel suo programma elettorale parlava di emissioni zero - ricorda De Corato - dopo un intero mandato passato a indossare i panni di Greta Thunberg, i risultati sono sotto gli occhi della città: se a Milano non piove e manca il vento, lo smog è sempre alle stelle, nonostante il lockdown. Da poco un nuovo strumento che cambierà le sorti del capoluogo lombardo: il Piano Aria e Clima. Meno mozziconi per strada, meno barbacue d'inverno, nessun fuoco d'artificio e una decisione degna di uno stato sovietico: ridurre la dotazione di auto per famiglia". (Rem)