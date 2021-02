Governo: Morra (M5s), voto su Rousseau sia libero e consapevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo volare alto, per 'aspera ad astra'. I nostri valori debbono diventare realtà, programmi capaci di generare proposte e disegni di legge. Dobbiamo tutti rimboccarci le maniche. Mi espongo affinché il voto sia libero, consapevole e figlio di una riflessione personale, autentica e libera". Lo ha sottolineato il senatore del Movimento cinque stelle e presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, in un video pubblicato su Facebook, in merito alla consultazione sulla piattaforma Rousseau su un eventuale sostegno del M5s ad un esecutivo guidato da Mario Draghi. "Troppe volte ci facciamo suggestionare, o autosuggestionare, da proclami, da appelli, da monologhi che vengono fatti, anche dal sottoscritto - ha continuato l'esponente pentastellato -. Non c'è cosa più bella che orientare alla libertà. Scegliete nella maniera che più vi soddisfi, che più vi renda soddisfatti della scelta effettuata. Capisco che ci sono tanti problemi, capisco che non è una scelta semplice, ma quando si sceglie si è chiamati ad operare una divisione: una scelta che sia ecumenica è difficile e, di conseguenza - ha concluso Morra - sta a tutti quanti noi prenderci le responsabilità. Qualunque sia l'esito del voto, noi siamo stati, siamo e saremo il Movimento cinque stelle. In alto i cuori". (Rin)