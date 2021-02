Ue-Romania: Timmermans incontra premier Citu a Bruxelles, focus su Green Deal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Commissione Europea e commissario per il clima e per il New Deal europeo Frans Timmermans ha avuto un incontro oggi a Bruxelles con il premier romeno, Florin Citu. "Incontro costruttivo oggi con il primo ministro romeno Florin Citu per discutere gli sforzi della Romania per attuare le priorità Green Deal europeo e allineare la sua ripresa alla transizione verde dell'Europa", ha scritto Timmermans su Twitter. Da parte sua Citu ha parlato di un colloqui "molto positivo" con Timmermans a cui ha espresso il sostegno della Romania nell'attuazione degli obiettivi legati al Green Deal "tenendo conto delle specificità nazionali". "Un approccio flessibile garantirà un efficiente raggiungimento degli obiettivi sul clima", ha aggiunto il capo di governo romeno. (Beb)