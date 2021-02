Ama: Figliomeni (Fd'I), arrivano al pettine sempre più nodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Amministrazione a guida grillina ha sempre sbandierato legalità e onestà, ma nonostante ciò ogni giorno i fatti ci dimostrano come la realtà sia ben diversa. Apprendiamo che, oltre le azioni promosse da Fratelli d'Italia, è stato presentato un ulteriore esposto alla Corte dei Conti in merito alla nomina dei dirigenti, nonché ad aumenti di stipendio superiori a quanto previsto dal contratto nazionale senza concorsi né selezioni interne, senza coinvolgere i sindacati e in alcuni casi ignorando i risultati negativi emerse dalla valutazione del personale". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Tutto ciò stride in un momento in cui l'azienda Ama non ha i bilanci approvati da quattro anni e in un momento in cui sono stati disposti 350 licenziamenti causati in quest'ultimo anno negli appalti - spiega -. Procederò a chiedere subito la convocazione della Commissione Trasparenza, nonché a presentare un'interrogazione agli assessori anche se temiamo che oramai il danno sia irreparabile nei confronti dei lavoratori. È veramente vergognoso che, invece di preoccuparsi di migliorare la situazione dei rifiuti e del servizio di spazzamento delle strade, che è veramente inesistente, premiando semmai i dipendenti delle fasce più basse, l'azienda che sta in una situazione pre fallimentare si sia invece preoccupata di erogare aumenti per la dirigenza", conclude. (Com)