Spagna: Google investirà 535 milioni di euro in 5 anni per favorire digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi 5 anni il colosso statunitense Google prevede di investire in Spagna 535 milioni di euro per aiutare la trasformazione digitale del Paese, una scommessa che include l'installazione a Malaga di un centro di eccellenza per la sicurezza informatica. In un comunicato, Google riferisce che il direttore generale di Google in Spagna e Portogallo, Fuencisla Clemares, ha riferito alla ministra dell'Economia e della Transizione digitale di Madrid, Nadia Calviño, il "sostegno e l'impegno della società nel processo di transizione digitale e nella ripresa economica del Paese". Tra le varie misure che saranno sviluppate per sostenere questa trasformazione vi è la creazione di uno spazio di 2.500 metri quadrati nel Paseo de la Farola a Malaga, che offrirà formazione, lezioni, workshop sulla cybersecurity, così come la ricerca e lo sviluppo di prodotti. La creazione del centro a Malaga "rafforzerà la crescita dell'innovazione" ed aiuterà la società ad affrontare una sfida chiave della digitalizzazione come la sicurezza informatica. L'investimento include anche il dispiegamento del primo cavo sottomarino privato di Google che collegherà la Spagna con gli Stati Uniti e il Regno Unito e che permetterà alle aziende spagnole e alle amministrazioni pubbliche "di accelerare la loro trasformazione su scala e distribuire il potenziale dei servizi cloud con bassa latenza e alte prestazioni", viene affermato nel comunicato. (Spm)