Lombardia: Foroni, corte costituzionale riconoscerà legittimità normativa regionale su rigenerazione urbana

- "Non essendo parte in causa nei ricorsi presentati contro il Comune di Milano da privati proprietari di immobili, Regione Lombardia non ha potuto dedurre le sue argomentazioni e descrivere la piena costituzionalità della norma per altro già riconosciuta dal Governo che non l'ha mai impugnata. Ecco perché non sono minimamente preoccupato della remissione alla Corte Costituzionale dell'art. 40 bis della legge 12/2005". Lo comunica in una Nota l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, commentando le tre ordinanze con il quale il Tar ha rimesso alla Corte Costituzionale l'art. 40 bis della legge 12/2005. "Pur nel pieno rispetto dell'Ordinanza - prosegue l'assessore - non ne condivido i contenuti, evidentemente l'esito di un procedimento dove Regione, appunto, non ha potuto portare le proprie argomentazioni. Le motivazioni infatti descrivono una realtà completamente diversa rispetto alle vere finalità della normativa. Questo palese equivoco derivante dalla mancata partecipazione di Regione al giudizio, mi lascia assolutamente ottimista sull'esito della Corte Costituzionale". (segue) (Com)