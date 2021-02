Somalia: elezioni, anche governo dell'Oltregiuba chiede di tenere i colloqui a Mogadiscio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Stato regionale somalo dell'Oltregiuba ha risposto positivamente alla convocazione di nuovi colloqui per risolvere lo stallo elettorale fra governo centrale e Stati membri federali, chiedendo tuttavia che l'incontro in agenda lunedì prossimo si tenga a Mogadiscio e non nella capitale del Puntland, Garowe. In una breve dichiarazione, le autorità regionali sottolineano inoltre che essendo il mandato federale e del presidente Mohammed Abdullahi "Farmajo" scaduto lo scorso 8 febbraio - giorno in cui si sarebbero dovute svolgere le elezioni parlamentari e presidenziali -, è "fondamentale che tutte le parti (politiche) partecipino alla riunione consultiva del 15 febbraio a Mogadiscio". Le richieste dell'amministrazione del presidente Ahmed Madobe si allineano di fatto a quelle già avanzate anche dai leader del governo del Puntland, che come l'Oltregiuba ha sottolineato la fine del mandato presidenziale e proposto di tenere la riunione consultiva a Mogadiscio, con la partecipazione delle parti politiche somale e dei partner internazionali. Da parte sua Abdirahman Abdishakur Warsame, leader del partito Wadajir e principale opposizione somala, ritiene che la richiesta di un altro dialogo da parte di Farmajo sia una "deliberata tattica di diversione di Farmajo mirata alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Somalia". Farmajo" ha invitato tutte le forze politiche a tenere una nuova tornata di colloqui a Garowe il prossimo 15 febbraio per risolvere lo stallo elettorale.(Res)