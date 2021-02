Milano: Rozza e Piloni (Pd), dopo ordinanze del Tar ci sono condizioni per modificare legge regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora ci sono le condizioni per la modifica della legge regionale" sulla rigenerazione urbana. Lo dicono in una nota i consiglieri regionali del Pd Carmela Rozza e Matteo Piloni, commentando le tre ordinanze del Tar della Lombardia nell'ambito dei tre ricorsi presentati da proprietari di immobili nei confronti del Comune di Milano, in relazione alla norma sul recupero degli edifici abbandonati del Piano di governo del territorio. "I dubbi emersi - affermano Rozza e Piloni - sono gli stessi che avevamo sollevato già durante la discussione della legge in consiglio regionale. Già lo scorso novembre e poi due settimane fa in commissione, abbiamo proposto l'avvio di un lavoro di revisione della legge regionale sulla rigenerazione urbana (18/2019), attraverso un tavolo che parta anche dalla Legge 12 del 2005, la madre dell'urbanistica regionale e più volte stravolta in questi anni". "Con questa sentenza ci sembrano essere tutte le condizioni per avviare quel tavolo e aprire un confronto serio per modificare la legge e migliorare e semplificare davvero gli strumenti pianificatori a vantaggio dei Comuni, dei privati e dei cittadini", concludono i consiglieri Pd.(Com)