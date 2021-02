Bilancio: De Priamo (Fd'I), con senso delle istituzioni combattiamo contro tagli e non arretreremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In risposta alla lettera del presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito che in relazione al bilancio invita le forze politiche ad avere senso di responsabilità, Fratelli d'Italia dimostra ancora una volta di avere il senso delle istituzioni. Siamo infatti finalmente tornati nuovamente in Aula Giulio Cesare, la casa dei romani. L'Assemblea capitolina torna in presenza e riprende dalla discussione degli ordini del giorno di Fdi sul Bilancio Previsionale 2021. Stiamo combattendo duramente contro un bilancio di tagli alle spese sociali e agli investimenti e continueremo a farlo a oltranza. Per Roma non si arretra di un centimetro". E' quanto ha scritto sulla sua pagina Facebook Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio. (Com)