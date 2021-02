Roma: RtR-Pd, finalmente soluzione per parco Adelandia a Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente una soluzione per tenere aperto il parco giochi Adelandia a Tor Bella Monaca. Arriva dopo quattro anni di tribolazione, per un lungo e complicato iter burocratico, e oggi è un giorno sì per un intero quartiere. Oggi l'Amministrazione di Roma Capitale riconosce quanto dicevamo da sempre: quel parco è un luogo di riferimento, di socializzazione e di svago per tante famiglie, in un territorio più svantaggiato di altri". Lo dichiarano in una nota la capogruppo della Lista Civica Roma torna Roma, Svetlana Celli e il consigliere Pd Marco Palumbo. "Siamo più che felici per questa soluzione, anche se tardiva e non definitiva, perché il 31 dicembre scadrà la concessione e quella individuata oggi resta una soluzione provvisoria - spiegano -. Una osservazione nasce spontanea: meglio tardi che mai, ma non ci si poteva muovere prima in questa direzione, come chiedevamo da tempo con mozioni, interrogazioni e sedute di commissione?", concludono.(Com)